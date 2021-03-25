DERLEME – Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) – Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 125 milyon 735 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 760 bini, iyileşenlerin sayısı 101 milyon 486 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 712 bine, Brezilya'da 12 milyon 227 bine, Hindistan'da 11 milyon 834 bine ve Rusya'da 4 milyon 492 bine ulaştı.

ABD, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere salgınla mücadele kapsamında kullanılmak üzere 15 milyon dolar insani yardım sağladığını açıkladı.

New York Valisi Andrew Cuomo'nun, salgının başladığı dönemlerde aile üyelerine ve yakın çevresine virüs testine özel erişim sağladığı iddia edildi.

Rusya, 1 Nisan'da Almanya, Sri Lanka, Venezuela, Suriye, Tacikistan ve Özbekistan ile uçuşları karşılıklı olarak başlatma kararı aldı.

AstraZeneca ilaç firması, yan etkileri nedeniyle tartışmalara neden olan aşısının yüzde 76 koruma sağladığını savundu.

Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının geliştirdiği aşıların, hamile ve emziren kadınlarda etkili olduğu ve koruyucu antikorların yeni doğan bebeklere de geçtiği bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, salgın, aşılama çalışmaları, ABD, Türkiye ve Rusya ile ilişkiler ve ekonomi konularını görüşmek üzere toplandı.

İngiltere'nin en büyük konut finansman kuruluşu Nationwide, salgın sonrası da 13 bin çalışanının istediği yerden çalışmaya devam edebileceğini duyurdu.

İspanya'nın güneyinde bulunan ve İngiltere'ye bağlı olan Cebelitarık Yarımadası'nın özerk hükümeti, aşılama sürecini tamamladıktan sonra tam normalliğe geçişin ilk adımı olarak bu geceden itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının sonlandırılacağını duyurdu.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da son günlerde vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi nedeniyle önemli kentlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Uruguay'da Kovid-19 aşılarını taşıyan helikopterin kaza yapması sonucu 300 doz aşı ziyan oldu.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde aşı tedarikinde yaşanan sıkıntıların Afrika ülkelerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Avusturya’nın doğusunda yer alan Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletlerinde vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle 1-6 Nisan tarihlerinde ticari işletmeler ve kişisel bakım merkezlerinin bir kez daha kapatılacağı açıklandı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Torlak Viroloji Enstitüsü arasında, Rusya tarafından geliştirilen "Sputnik V" aşısının Sırbistan'da üretilmesine yönelik anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Kitlesel aşılama çalışmalarında tedarik sorunları nedeniyle sıkıntı yaşayan Bosna Hersek'e, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 23 bin 400 doz aşı ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 16 bin 669 vaka ve 362 ölüm ile en yüksek günlük vaka ve ölüm kaydedildi.

Güney Kore’de yetkililer, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülkede uygulanan plazma tedavisinin virüsün mutasyonlarına karşı etkili olduğunu duyurdu.

Tayland'da Johnson and Johnson ilaç firması tarafından geliştirilen aşıya acil kullanım onayı verildi.

Bangladeş Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde okulların süresiz olarak kapalı tutulacağı duyuruldu.

Çin, Tunus'a Sinovac şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısından 200 bin doz hibe etti.

Almanya A Milli Futbol Takımı'nda bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler, salgının ikinci dalgasının yaşandığı şubatta artış kaydetti.