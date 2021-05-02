DERLEME – Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) – Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 153 milyon 356 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 212 bini, iyileşenlerin sayısı 130 milyon 641 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 156 bine, Hindistan'da 19 milyon 900 bine, Brezilya'da 14 milyon 725 bine ve Fransa'da 5 milyon 652 bine ulaştı.

Hindistan’da Yüksek Mahkeme, Kovid-19 hastaları için hayati öneme sahip tıbbi malzemelerin tedarik edilememesinden sorumlu hükümet yetkililerinin cezalandırılabileceğine hükmetti.

Brezilya'da ocak ayında uygulanmaya başlanan Kovid-19 aşıları, ülkedeki virüsün daha hızlı yayılan türü P1'e rağmen 80 yaş üstü kişilerde ölümlerin azalmasında etkinlik gösterdi.

Hollanda'nın güneyindeki Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde meydana gelen elektrik kesintisi sonucu oksijen cihazına bağlı 2 Kovid-19 hastasının hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuzey Makedonya'da salgın dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Müslümanlar, ilk teravih namazını kıldı.

Ürdün, ülkedeki 3 vakada Kovid-19'un Hindistan varyantına rastlandığını duyurdu.

İran'ın Çin'den aldığı 1 milyon doz Kovid-19 aşısının ülkeye ulaştığı belirtildi. İran'ın ayrıca Rusya'dan aldığı Kovid-19 aşılarının ücretinin Irak'taki alacağından ödeneceği açıklandı.

Özbekistan, salgından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'a tıbbi malzemelerden oluşan yardım gönderdi.

Nijerya, Kovid-19 nedeniyle Türkiye, Brezilya ve Hindistan'dan gelen yolcuları ülkeye almayacağını duyurdu.

Malezya'da hükümet, ramazanın başından bu yana Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle şimdiye kadar iki defa uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının yarından itibaren yeniden yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Malezya Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin de gönüllü vatandaşlara yapılacak 260 bin doz AstraZeneca aşısı için başvuruların bugün 3 saatte tamamlandığını açıkladı.

Malezya'da ayrıca bir kişide Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edildi.

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktorların sayısı 499'a yükseldi. Mısır Doktorlar Sendikası, son 5 günde ülke genelinde 18 doktorun daha salgın nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Pakistan, Kovid-19'un yeni varyantlarının yayılmasını engellemek amacıyla İran ve Afganistan kara sınırlarından ülkeye girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle vatandaşlarına uyguladığı seyahat yasağının 17 Mayıs itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.