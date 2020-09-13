Dernek ve vakıflara ‘sınırsız’ hizmet yetkisi

İstanbul’da AKP’li Güngören Belediyesi’nin Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yönetiminin bir yıl önce sona erdirdiği dernek ve vakıflarla işbirliği protokollerini ilçelerde devam ettirebilmek için AKP’li Başkan Bünyamin Demir’e, dönem sonuna kadar bütçe sınırı konulmadan imza yetkisi verildi.

Oy çokluğu ile alınan karara itiraz eden CHP’li Meclis Üyesi Ali Şar, Ekrem İmamoğlu’nun “Kişiye, derneklere, vakıflara, cemaatlere hizmet dönemi bitti” sözlerini hatırlatarak karara “hayır” oyu kullanacaklarını söyledi.

Şar, “Meclisten geçen teklife göre başkana dönem sonuna kadar yetki verildi ancak bütçe belirlenmedi. Ucu açık bir durum var” dedi.