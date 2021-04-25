DERSİAD Genel Başkanı Çınar'dan Biden'ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesine tepki:

İSTANBUL (AA) – Dünya Erdemli İşadamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, "1915 olaylarına ilişkin olarak ABD politikacısının, konjonktürel ve siyasi saiklerine veya lobicilere olan şahsi minnet ve mülahazalarına göre yapacağı beyanatın hiçbir hükmü bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Çınar, yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Ermeni lobisinin ideolojik ve faşizan siyasi baskılarına ABD yönetiminin boyun eğdiğini belirten Çınar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yönetimin Türkiye üzerinde uzun süredir devam eden hegemonya gayreti, pervasızca FETÖ darbesi ile gerçekleştiremediği emelleri, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ işgaline son vermesi ile daha dramatik bir hale dönüşmüştür. ABD'nin yeni başkanının kendi ülkesindeki şaibeli otoritesini tahakküm etmek için iç politikaya yönelik açıklamaları acizliğin göstergesidir.

1915 olaylarına ilişkin olarak ABD politikacısının, konjonktürel ve siyasi saiklerine veya lobicilere olan şahsi minnet ve mülahazalarına göre yapacağı beyanatın hiçbir hükmü bulunmamaktadır. Tarih, hiçbir zaman politik silah değildir. Objektif ve bilimsel bir çalışmaya 2005 yılında ortaklığa hazır olduğunu deklare eden Türkiye'ye karşı hadsiz ve hükümsüz açıklama yapmak en nazik ifade ile alçaklıktır. Yerleşimci ve sömürgeci bir toplum olan ABD'nin kültürel, ahlaki, ekonomik ve askeri saldırılarına son vermemesi halinde yakın bir gelecekte tarih sahnesinden silineceği de görülecektir. 'Kağıttan kaplan' bir yönetimin açıklamalarının, ne tarihe ne de uluslararası ilişkilere bir faydası da bulunmamaktadır. Ucuz ve popülist yaklaşımlarla Türkiye Cumhuriyeti'ne bir yön çizilemez. ABD Başkanı'nın açıklamalarını kınamak dahi açıklamaya önem atfetmektir. Bu minvalde açıklamayı yok hükmünde kabul etmekle yıllardır bir silah gibi kullanılmasını da kabul etmemekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu pespayeliğe karşı tüm diplomatik argümanlar ile gerekli cevabı vereceğine inanıyoruz."