Derste esrar içen lise öğretmeni görevden alındı

Olay, pazartesi günü North Atleborough Lisesi’nde yaşandı. Okul yetkililerine göre, öğrencilerin gözü önünde esrar içen vekil öğretmen görevinden alındı.
Öğrenciler olayın yaşanmasının hemen ardından durumu okul yönetimine bildirdi. Okul müdürü Peter Haviland öğretmenin kimliğini açıklamasa da, ‘esrar kullanımı tartıştığı sınıfta öğrencilerin önünde esrar içerken görüldüğünü’ doğruladı.
Yerel medyaya konuşan bir yakını, öğretmenin kimliğinin Jason Arundale olduğunu bildirdi. Arundale’in isminin yayınlanmasını istemeyen yakını, öğretmenin beyin kanseri rahatsızlığı olduğunu söyledi.
Yerel polis ise olayın soruşturulmakta olduğunu bildirdi.