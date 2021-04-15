Dert bir değil binbir

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya platformu üzerinden gençlerle bir anket çalışması yaptı. Çıray, Twitter’da gençlere şu iki soruyu sordu: “TBMM’de öncelikle hangi soruyu gündeme getirelim? En büyük sorununuz nedir?” Bu sorulara 4 binden fazla genç cevap verdi. Ortaya çıkan tablo gençlerin en büyük üç derdinin ekonomik sıkıntı, işsizlik ve gelecek kaygısı olduğunu gözler önüne serdi.

EKONOMİ İLK SIRADA

Gençlerin cevaplarını analiz eden İYİ Partili Çıray, “Ankette ‘Gençlerin en büyük sorunu nedir?’ sorusuna verilen yanıtların 13.47’sinden fazlasını işsizlik oluşturdu” dedi ve şu tespitleri yaptı:

“Bu rakamı destekleyen atama bekleyen öğretmen, sağlık teknikeri gibi meslek sahipleri var. Gençler farklı sorunları ön plana çıkarsalar da hepsinin ortak duygusu gelecek kaygısı. Özellikle iş bulamayan hatta birden fazla üniversite okuyup işsiz kalan ya da asgari ücretle çalıştığı için geçim sıkıntısı yaşayan gençlerin büyük bölümünün gelecek kaygısı yaşadığı açıkça görülmektedir.”

ÖZGÜRLÜKLER KISITLANDI

Çıray, hukuksuzluk ve adaletsizliğin en büyük sorun olduğunu düşünenlerin oranını yüzde 10.89 olarak açıkladı. Çıray, “Adalet sistemine güvenlerini kaybetmişler. Gençlerin büyük bir sorun olarak gördüğü üçüncü bir konu ise kötü yönetim. Salgınla birlikte sağlık politikalarının sorun olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 2. Bireysel hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığını, eşitliğin her alanda bozulduğunu düşünen genç kesim siyasette daha çok söz sahibi olmak istiyor. Muhalefetin de yeterince etkili olamadığını düşünenler var” dedi.

–İşsizlik, genç işsizliği.

– Adalet sistemi, hukuksuzluk.

– Yoksulluk, gelir adaletsizliği.

– Eğitim, okulların açılması.

– Jeopolitik sorunlar (Montrö- Mavi Vatan- Kanal İstanbul).

– EYT ve taşeron işçi sorunu.

– Salgının engellenememesi.

– Kayıp 128 milyar dolar.

– Kamudaki ihraçlar.

– Liyakatsizlik ve torpil.

– Kötü yönetim.

– Mülteciler, Suriyeliler.

– Aşıya erişememek.

– Akademide mobbing.

– Yolsuzluk-rant-talan.

– Gelecek kaygısı.

– Cari açığın azaltılması.

– İfade özgürlüğü, demokrasi.

– Vergiler.

– Öğrenci affı.

– Sine-i millete dönme.

– Ahlaki yozlaşma.

– Tarikatların kamuya sızması.

– Dijital eğitime erişememe.

– Hayvan hakları yasası.

– Erken seçim.

– KYK borçları.

– Laiklik.

– Kalitesiz üniversiteler.

– Yönetimde yer alamama.

– Tarım politikaları.

– İsraf.

– Fırsat eşitsizliği.

– 65 yaş kısıtlamaları.

– Kayyum rektörler.

– Yetersiz mesleki eğitim.

– Depremzedelere yardım.

– Beyin göçü.

– Parti kongreleri.

– Evlenene ev imkanı.

– Ev hanımlarına emeklilik.

– Vergi-pandemi cezaları.

– Merkezi atama sistemi.

– İdeolojik ayrım sorunu.

– Kadın cinayetleri.

– Kötü muhalefet.

– HES kodu uygulaması.