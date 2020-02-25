Derya Tuna’dan saat yalanlaması

İbrahim Tatlıses’in eski eşi ve İdo Tatlıses’in annesi Derya Tuna geride bıraktığımız gün İstinyePark’da objektiflere takıldı. Dostları ile birlikte alışveriş merkezine gelen Tuna, alışveriş turu sonrası Markalar Sokağı’nda bulunan bir resotranda dostları ile akşam yemeği yedi.

‘SAAT DEĞİL, TAKI ALDIM’

Restoran çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tuna, geçtiğimiz hafta gazetelere yansıyan “Gelinine 30 bin liralık saat aldı” haberlerine açıklık getirdi ve şöyle dedi: “Bunlar söylenmez ayıptır ama haberler yalan olunca mecbur kalıyoruz. Saat almadım, bir takı aldım diyelim ve yazılan miktar da doğru değil biraz daha az tutarda bir hediyeydi” dedi.