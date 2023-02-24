Destek en az asgari ücret kadar olmalı

Depremden etkilenen illerde ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) sonrası, bölgedeki tüm işletmelerde işten çıkarma yasağı uygulama kararı alınırken, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği devreye alındı. Bu kapsamda, nakdi ücret desteği aylık 4.003 TL, kısa çalışma ödeneği asgari ücretle çalışan işçilere 3.664,68 TL, işsiz kalan asgari ücretlilere ise 2.919,77 TL işsizlik ödeneği verilecek. Bu destekler İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak. DİSK Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, bu desteklerin hiçbirinin yeterli olmadığını söyledi. Serdaroğlu, “İşten çıkarma yasağının kapsamı yetersiz. ‘Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller’i işverenler kendi lehlerine kullanıp işten çıkarma yapıyorlar. Bunları pandemi döneminde gördük. Hükümet en büyük kötülüğü yapıyor” dedi. Kararnameyle çıkarılan önlemlerin pratikte hiçbir işe yaramayacağına dikkat çeken Serdaroğlu, şöyle konuştu:

YARALARI SARMAZ

“DİSK’in önerileri dikkate alınmalı. Deprem bölgesindeki istisnai durumlar dikkate alınmalı. Destekler, asgari ücretten az olmamalı. Önlemlerde işsizlik ödeneği için mevzuat uygulanıyor, bundan birçok kişi yararlanamıyor. Bunlar, bölgede yara saracak uygulamalar değil. Baştan savma planlama yapılmış. Konunun muhataplarıyla görüşülmemiş, sendikalarla paylaşılmamış, tek adamın keyfi şekilde ortaya koyduğu formülden ibaret. Önerilerimiz dikkate alınsaydı, kapsamlı bir sosyal koruma sağlanabilirdi.”

Fonun varlığı 125.2 milyar lira

2019 yılını 131.5 milyar lira ile kapatan İşsizlik Fonu’nun varlıkları pandemi dönemine gelindiğinde, 2020’de 103.2 milyara, 2021’de 90.8 milyar liraya düştü. 2022 yılında 124.3 milyar liraya çıkan fonun varlıkları bu yılın ocak ayında 125.2 milyar lira oldu. İşsizlik Fonu’ndan, salgın döneminde 3.8 milyon işçiye kısa çalışma ödeneği, 3.1 milyon işçiye nakdi ücret desteği verildi. 11 ilde ise 1.8 milyon işçi istihdam ediliyor.