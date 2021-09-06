Destek ödemeleri iki kattan fazla arttı

Vatandaşın faturasında gizlenerek özel elektrik üretim şirketlerine yapılan destekleme ödemelerinin son üç yılda iki kattan fazla arttığı ifade edildi

Başak KAYA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, vatandaşın faturasında gizlenen, özel elektrik üretim şirketlerine yapılan destekleme ödemelerinin son üç yılda iki kattan fazla arttığına dikkat çekerek, “Elektrikte destekleme ödemeleri amacından saptı. 2018-2020 yılları arasında şirketlere yapılan ödeme yüzde 112 oranında artarken; bu durum vatandaşın faturasının ortalama yüzde 23’ünü denk geliyor” dedi.

Akın, Makina Mühendisleri Odası (MMO) Enerji Çalışma Grubu ile yaptığı ortak çalışmada doğrudan ya da dolaylı olarak vatandaşın faturasına yüklenen tutarları ortaya çıkardı:

FATURALARA YANSITILIYOR: “Özel elektrik üretim şirketlerine yenilenebilir enerji destekleme mekanizması (YEKDEM), yerli kömür santrali desteği ve kapasite mekanizması olmak üzere toplam üç çeşit parasal destek veriliyor. Söz konusu üç destek doğrudan ya da dolaylı olarak vatandaşın faturalarına yansıtılarak bir yük oluşturuyor. Destekleme adı altında ödenen paranın kamudan çıktığı dikkate alındığında bu paranın öyle ya da böyle vatandaşın cebinden çıktığını söylemek mümkündür.

ASIL AMACINDAN SAPTI: Destekleme ödemelerinde en büyük payı YEKDEM oluşturuyor. Dünyanın her yerinde yenilenebilir enerji destekleniyor. Şüphesiz Türkiye’de desteklenmesi gerekiyor. Ancak bugünkü haliyle YEKDEM amacından sapmıştır. YEKDEM’de küçük üreticiler yerine büyük üreticilerin ağırlığı artmıştır. Büyük kamu santralleri özelleştirildikten sonra YEKDEM kapsamına dahil edilmiştir. Özellikle son 6-7 yılda yaşanan dere tipi HES furyası da sistemin amacından sapmasına neden olmuştur.”

SİSTEM ŞİRKETLERİN LEHİNE İŞLİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Destekleme sistemleri artık vatandaşın ucuz enerji alması değil, şirketlerin desteklenmesi ve kurtarılmasına dönüşmüş durumda” dedi.