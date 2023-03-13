Destici: Cumhur İttifakının bir parçası olarak devam ediyoruz 

AKP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, beraberindeki heyetle birlikte yaptıkları görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Destici, şunları söyledi:

* Biz BBP olarak 2017 yılında yapılan referandumda daha sonrasında 2018’de Cumhur İttifakı kurulunca hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakını destekledik.

* Cumhur İttifakının bir parçası olarak yine kararlı bir şekilde devam ediyoruz. BBP Cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

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