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7 Nisan 2023
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Destici: Hepimiz ayrı listelerimizle seçime gidiyoruz

Alaturka Online
Alaturka Online

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Destici, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, milletvekili adaylığı için temayül yoklaması ve mülakat süreçlerini tamamladıklarını belirterek, listelerinin hazır olduğunu bildirdi.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Cumhur İttifakı’ndaki partilerin ortak listeyle seçime girmesi yönündeki görüşlerini paylaştıklarını anımsatan Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün yaptıkları görüşmede de listeler konusunda yapılabileceklerle ilgili karşılıklı görüş ve fikirlerini paylaştıklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile de görüşeceğini kaydeden Destici, “Son durum nedir diye sorarsanız, hepimiz ayrı listelerimizle seçime gidiyoruz.” dedi.

Destici, BBP olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmış olarak sahaya ve seçmenin karşısına çıkacaklarını dile getirdi. (AA)

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