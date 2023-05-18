Destici maaşının bir kısmını iade etmek için dilekçe verdi

Aday gösterilmediği ya da seçilemediği için milletvekilliği 14 Mayıs’ta sona eren 314 eski vekile TBMM’de çalışmayacakları 15-31 Mayıs ve 1-30 Haziran dönemini kapsayan 1.5 ay için 111 biner lira milletvekili maaşı ödendi.

BBP’den yapılan açıklamada, Genel Başkan Mustafa Destici’nin, TBMM’nin kendilerine peşin ödediği 3 aylık maaşın bir kısmını hak etmediği gerekçesiyle iade etmek üzere dilekçe verdiği bildirildi. Destici, dilekçesinde şunları kaydetti:

“Milletvekili görevimin 14 Mayıs 2023 tarihinde sona ermesi nedeniyle 15 Nisan-14 Temmuz 2023 dönemi milletvekili maaşı, ödenek ve yolluklarımın 15 Mayıs-14 Temmuz 2023 dönemine ait olan kısmını Hazine’ye gelir kaydedilmek üzere iade etmek istiyorum. İade edilmesi gereken hesabın ve tutarın tarafıma bildirilmesini rica ederim.”