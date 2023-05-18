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18 Mayıs 2023
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Destici maaşının bir kısmını iade etmek için dilekçe verdi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Aday gösterilmediği ya da seçilemediği için milletvekilliği 14 Mayıs’ta sona eren 314 eski vekile TBMM’de çalışmayacakları 15-31 Mayıs ve 1-30 Haziran dönemini kapsayan 1.5 ay için 111 biner lira milletvekili maaşı ödendi.

BBP’den yapılan açıklamada, Genel Başkan Mustafa Destici’nin, TBMM’nin kendilerine peşin ödediği 3 aylık maaşın bir kısmını hak etmediği gerekçesiyle iade etmek üzere dilekçe verdiği bildirildi. Destici, dilekçesinde şunları kaydetti:

“Milletvekili görevimin 14 Mayıs 2023 tarihinde sona ermesi nedeniyle 15 Nisan-14 Temmuz 2023 dönemi milletvekili maaşı, ödenek ve yolluklarımın 15 Mayıs-14 Temmuz 2023 dönemine ait olan kısmını Hazine’ye gelir kaydedilmek üzere iade etmek istiyorum. İade edilmesi gereken hesabın ve tutarın tarafıma bildirilmesini rica ederim.”

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