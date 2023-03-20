Destici’nin bu fotoğrafına sosyal medyadan tepki yağdı

BBP Genel Başkanı Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile incelemede bulundu. Deprem bölgesi incelemelerini sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Şanlıurfa’da sel ve su baskınları sonucu kaybettiğimiz vatandaşları geri getiremeyiz. Lakin, devletimizin bütün olumsuzlukları giderecek ve vatandaşlarımızın kayıplarını telafi edecektir. Yüce Allah (cc) devletimizin ve milletimizin yar ve yardımcısı olsun”

Destici paylaşımına, komandoları selamlarken ve Balıklıgöl’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte incelemede bulunurken çekilmiş kareleri ekledi.

TEPKİ ÇEKEN FOTOĞRAF

Sokak temizleme çalışmalarına eline aldığı süpürgeyle de katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin paylaştığı bir fotoğraf vardı ki yürekleri dağladı. Destici’nin yürürken elini boynuna attığı bir depremzede çocuğun ayağında terlik vardı ve çamur içindeydi. İşte bu fotoğrafa sosyal medyadan büyük bir tepki geldi. İşte, sosyal medya kullanıcılarının BBP Genel Başkanı’nın paylaştığı o fotoğraf için yaptıkları yorumlardan bazıları:

*Sarı çizmeli ağalar ve çıplak ayaklı çocuk. Yuh olsun, tüh olsun

*Bari çocuğa bir çizme giydirseydiniz bu reklam kokan davranışları kimse yemez.

*İnsan şu resmi paylaşırken yerin dibine girmeli en dibine. Çocuğun altındaki eşofman en az 3 yaş küçük. O çocuğa hele yavrumun çıplak ayağından utan… Utanın artık be..

*Şu çocuğun hali bu ülkede emekçinin de kanının da çocuğun da ne kadar sahipsiz olduğunun göstergesidir. Yazık… Küçücük çocuk ıslak çamur içinde terlikle kış günü. Çok üzüldüm, çok…

*Bu resimden biraz utandın mı komple kuzu kesen Mustafa?

*Hiç mi rahatsız olmadınız? Yüreğiniz bu kadar mı taş oldu? O minik ayaklar üstünden şov yapmak rahatsız etmiyor mu?