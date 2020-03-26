Detaylar ortaya çıktı… Dilek coronadan ölüme nasıl gitti?

İstanbul’da Yeşilköy Acıbadem Hastanesi’nde hemşire olarak çalışırken hastalanan ve hayatını kaybeden Dilek Tahtalı’nın cenazesi memleketi Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi Beden köyünde toprağa verildi.

24. dönem CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal’ın yeğeni olan genç kadının cenazesi köy mezarlığına defnedilirken, törene sadece yakın akrabaları katıldı. Eski milletvekili Topal, törene katılımın az olması için partiden ve camilerden duyuru yapıldığı söyledi.

ÜÇ HASTANE DEĞİŞTİRDİ

Cenaze törenine katılamadığını dile getiren eski milletvekili Ramis Topal, köy halkından da katılmamalarını istediklerini belirterek şunları söyledi:

* Yaşlı kesim köyde fazla. Tedbir amaçlı katılım olmamasını istedik. Sadece yakın akrabalar katıldı.

* Yeğenim 7 mart ve devam eden günlerde sosyal medya hesabından hasta olduğunu duyurmuş.

* 10 mart akşamı Cerrahpaşa Hastanesi’ne götürülüyor. Zatürre olabileceği düşünülüyor.

* Ancak yoğun bakımda yer olmadığı için Samatya Hastanesi’ne gönderiliyor.

* Burada da yoğun bakımda yer bulunamıyor ve sabaha kadar yani sedyede bekletiyor.

* Sonra özel bir hastane yer bulduk ve oraya yerleştirdik.

* Ardından da Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’ne gönderildi. Burada da hayatını kaybetti.

CORONA TANISI YOKTU

Yeğeninin hayatını kaybetmesi üzerine hastaneden ölüm raporu istediklerini ifade eden Topal, “Raporda salgın hastalık doğal ölüm diye yazıyordu. Biz de annesinin son kez görmesini istedik. Ancak bize izin vermediler. Bunun üzerine epikriz raporunu istedim. Bu raporda corona virüsü teşhisi konulduğu yazıyordu. Son günlerde oldukça iyi gelişmeler göstermişti. Ancak yeğenim bu hastalığın üstesinden gelemedi” diye konuştu.

GENÇLER DİKKAT ETSİN

Hastalığın sadece yaşlılar için tehlikeli olduğunu düşünenleri de uyaran Topal, “Gençler bana bir şey olmaz mantığıyla sokaklarda dolaşmasın. İşi olmayan evden dışarıya çıkmasın. Bu hastalık genç yaşlı ayırmıyor. Benim yeğenim 33 yaşındaydı. Gençlerde kendilerine dikkat etsinler ve tedbirlerini alsınlar” dedi.

Corona virüsünden hayatını kaybeden Dilek Tahtalı’nın, bekar ve evin tek çocuğu olduğu belirtildi.

“YAKAMI BIRAK”

Tahtalı’nın paylaşımları virüsün etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Tahtalı’nın Türkiye’de ilk vakanın açıklandığı 10 marttan önce yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

* 7 MART… Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri…

* 9 MART… Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım…

HASTANENİN SON HALİNİ PAYLAŞTI

Öte yandan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’nde çekildiği belirtilen videoyu paylaşarak, “120 milyarı kanala gömebilecek kadar zenginseniz, sağlık emekçilerimiz neden her gün ‘Maskemiz, gözlüğümüz, eldivenimiz yok’ diye feryat ediyor. Ey AKP, yaşadıklarımız vicdanlarınızı hiç mi sarsmıyor? 18 yıllık iktidarınızın yarattığı sağlık sistemi videoda. Hala mı kanal?” diye yazarak tepki gösterdi.

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, 10 Mart’ta tespit edilmiş bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart’ta gece yarısı 01.00’de duyurmuştu.

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