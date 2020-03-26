Detroit Pistons Utah Jazz maçının kameramanı corona virüsüne yakalandı

NBA’de 8 Mart Pazar günü oynanan Detroit Pistons ile Utah Jazz arasındaki maçta kameraman olarak çalışan 50 yaşındaki bir kişinin, corona virüsüne yakalandığı öğrenildi. Maçta soyunma odalarını çekmekle görevli olan kameramanın, yoğun bakımda olduğu belirtildi. İki takımdan dört basketbolcunun corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı.

Dört yıldır NBA maçlarında kameraman olarak çalışan kişinin ismi hasta mahremiyeti nedeniyle açıklanmadı. Karşılaşma, corona virüsü salgını nedeniyle NBA yönetiminin maçları iptal etmesinden dört gün önce oynanmıştı. Kameramanın, o maçta soyunma odalarında yapılan röportajları çektiği ifade edildi.

ARKADAŞI OLAYI ANLATTI

Corona virüsüne yakalanan kişinin arkadaşı Grov Tigue, olayın detaylarını anlattı. Tigue, Little Caesars Arena’da oynanan karşılaşmadan bir hafta sonra arkadaşının kendisini iyi hissetmediğini ve hastaneye gittiğini söyledi. Arkadaşının hastaneden kendisine mesaj attığını belirten Tigue, olayın devamını şu sözlerle ifade etti:

“Bana kendisini karantinaya aldıklarını ve maske taktıklarını gösteren bir fotoğraf gönderdi. Daha sonra bir mesaj daha gönderen arkadaşım ‘Oksijen seviyemin düşük olduğunu ve bunu arttırmak istediklerini söylediler’ yazdı. Ama hala tanı koyulmuş değildi. Bir gün sonra kendisine bir transfer haberi ile ilgili mesaj attım. Bana hala hastanede olduğunu söyledi. Birkaç gün sonra kendisi ile tekrar kontak kurmak istedim. O zaman yoğun bakıma alındığını öğrendim. Şu anda komada…”

Utah Jazz’da Rudy Gobert ve Donavan Mitchell, Detroit Pistons’ta ise Christian Wood’un corona testleri sonucu pozitif çıkmıştı. Gobert’in, corona virüsünün ilk çıktığı dönemde tüm mikrofonlara dokunarak gazetecilere yaptığı şaka, büyük tepki çekmişti. Daha sonra kendisinin de corona virüsüne yakalandığını öğrenen Gobert, bu davranışından dolayı özür dilemişti.

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