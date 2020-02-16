Dev bütçeli Diyanet’ten vatandaşa öneri: Ucuza almak için akşam pazarına çıkın

Diyanet İşleri Başkanlığı‘nın yayımladığı Aile dergisinde, pazar alışverişi konusunda pratik bilgilere yer verildi. Tasarruflu pazar alışverişi konusunda püf noktaları veren dergi, “Tüm pazarı gezip fiyatları öğrenin”, “Ucuza almak için akşam saatlerini bekleyin”, “Kaliteli ve ucuza almak için de aynı pazarcıdan alışveriş yapın” gibi tavsiyelerde bulundu.

Yıllık 11 milyar bütçeli kurumun yayımladığı dergide yer alan pazar alışverişinin püf noktaları:

* Alışverişe çıkmadan önce mutlaka bir liste yapmalı ve listenize sadık kalmalısınız. Pazar alışverişinin altın kurallarından biri de tüm fiyatlara göz atmaktır. Eğer tüm pazar alanını gezip fiyatlara hâkim olursanız en uygun alışverişi yapmış olursunuz.

* Akşama doğru ürünlerin fiyatı düşeceğinden akşam pazarını değerlendirebilir, daha az masrafla daha çok alışveriş yapabilirsiniz.

* Aynı pazarcının tezgâhından düzenli olarak alışveriş yaptığınız takdirde pazarcı taze ve kaliteli ürünlerini seçip size uygun bir fiyata verecektir.

* Ürünleri taşırken hem alışveriş yapmak hem de poşetlere hâkim olmak oldukça güç olduğundan bir pazar arabası edinip çok daha konforlu bir alışveriş yapabilirsiniz.