Dev Fare Görenleri Şaşkına Çevirdi

Meksiko City‘de kanalizasyonu açması için çağrılan kanalizasyon işçileri gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğradılar.

Önce gördükleri cisme anlam veremeyen ve korku dolu gözlerle etrafa ne gördüklerini anlatmaya çalışan işçiler, zaman geçtikçe, kanalizasyonu kapatan cismin araba büyüklüğünde, tüylerle hazırlanmış, gerçek görünümlü oyuncak dev bir fare olduğunu anlayıp bir hayli rahatladılar.

Çevre sakinlerinden Evelin Lopez, fareyi Cadılar Bayramı (Halloween) için kendi elleriyle hazırladığını, yıllar önce kaybettiğini ve bir daha da bulamadığını açıkladı. Şimdi ise bu oyuncak fare ile ne yapacağını bilmediğini söyleyen Lopez yetkililerden yardım istedi.

AlaturkaOnline

Mexica City/ Meksika