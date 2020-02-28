Dev fuar Corona virüsü nedeniyle iptal edildi!

Bu yıl 54’üncüsü düzenlenmesi planlanan Uluslararası Berlin Turizm Borsası Fuarı (ITB), Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla iptal edildi.

Alman Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, fuarın iptal edildiğini duyurduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Aldığımız karar ne kadar acı verici olsa da aynı zamanda tek doğru karar ve sorumluluk gerektiren bir eylemdir.

* Konuklarının güvenliği ve sağlığı turizm sektörünün için en büyük öncelik olmuştur.

* Gelecekte de seyahat özgürlüğünü sağlamak için, insanların ve şirketlerin çıkarına yönelik birincil hedef, Corona virüsünün hızlı bir şekilde korunmaları olmalıdır.

* Dünyanın en büyük seyahat fuarı ITB’nin iptali, endüstri için zor ve ekonomik bir kesintiyi temsil ediyor, ancak şartlar altında, virüsün daha fazla yayılma riskini azaltmak için gerekli bir önlemdir.

Dünyanın en büyük turizm sektör temsilcilerini bir araya getiren Uluslararası Berlin Turizm Borsası Fuarı’nın (ITB) 4-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.