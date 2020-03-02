Dev fuhuş operasyonu: 111 kişiye adli işlem yapıldı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Efeler ilçesinde faaliyet gösteren fuhuş çetesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu delilleri toplayan polis, operasyon için düşmeye basıldı.

13 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ve yatırdıkları belirlenen çeteye yapılan operasyonda 111 kişi hakkında işlem başlatıldı. Belirlenen 13 adrese yapılan eş zamanlı baskında, altısı trans birey toplam 11 kişi yakalandı. Fuhuş yapılan evlerde çok sayıda uyuşturucu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan fuhuş çetesi üyeleri sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)