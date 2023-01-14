Dev hortum kıyıdan görüntülendi





Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında denizde oluşan dev hortum, endişeye neden oldu. Cep telefonuyla görüntülenen hortum, karaya ulaşmadan kayboldu.

Antalya’nın Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’na bu sabah kar yağarken, kentin doğu ilçelerinden Alanya’da ise denizde dev hortum oluştu.

Konaklı Mahallesi açıklarında karaya yakın noktada oluşan dev hortum, endişeye neden oldu. Hortum mahallenin birçok noktasından görüldü ve cep telefonuyla görüntülendi. Hortumun görüntülerini çekenler, “Vay canına”, “Arkadaşlar denizden efsane şekilde su kaldırıyor havaya” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Karaya doğru ilerleyen hortum, sahile ulaşmadan kayboldu. (DHA)