Dev marketlerde korona çılgınlığı

'YA VİRÜS YAYILIR,,, MERCİMEK, BULGUR KALMAZSA' PANİĞİNE KAPILANLAR,,, MAHALLENİN BAKKALI, MANAVIYLA YETİNMEDİ… ARABALARA ATLAYIP, DEV MARKETLERE AKIN ETTİ… İŞTE SHOW HABER EKİBİNİN GÖRÜNTÜLERİYLE, İSTANBUL'DAKİ BİR GROSS MARKETTE YAŞANAN STOK İZDİHAMI… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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