Dev miting! Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Cemal Enginyurt AKP’ye ateş püskürüyor.. ‘”Gidiyorsunuz lan!”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Kırıkkale'de düzenlenen "MKE'ye Sahip Çık" mitinginde konuştu. Milletvekilleri AKP iktidarını çok sert sözlerle eleştirdi. #özgürözel #cemalenginyurt #veliağbaba #chp #demokratparti #kırıkkale #milletittifakı #haber #siyaset #politika #canlıyayın #chpcanlıyayın #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Dev miting! Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Cemal Enginyurt AKP’ye ateş püskürüyor.....