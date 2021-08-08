Dev şirketlerden ofise geri dönüş için yemek teşviki: Ücretsiz kahvaltı, öğle yemeği ve dondurma

Şirketler, ofislerini tekrar doldurmak için yemek teşvikleri veriyor. Personele ücretsiz kahvaltı, öğle yemeği ve dondurma gibi yemekler sunan şirketlerin yanında sağlıklı menüler gibi seçeneklerle ofiste çalışmayı daha cazip hale getirmeye çalışan şirketler de mevcut.

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Bir yıldan fazladır boş olan ofislerde pandemi kısıtlamalarının hafiflemeye başlamasının ardından geri dönüş planlamaları başladı.

Ancak delta varyantı, küresel çapta tekrar artışa geçen vaka sayıları ve yolda geçen süreler, masraflar gibi çeşitli sebeplerden dolayı pek çok çalışan ofislere geri dönüş konusunda istekli değil. Şirketler de ofise geri dönüş konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bankaların başını çektiği bir grup şirket ofise geri dönüşün elzem olduğunu ve uzaktan çalışmanın verimli olmadığını söylerken teknoloji şirketlerinin çoğunluğu ise evden ve ofisten çalışmayı birleştiren hibrit çalışma modeline geçmeyi planlıyor.

DEV BANKA YEMEK VE DONDURMA VERİYOR

Londra, Hong Kong ve New York’taki ofislerinde geri dönüşü planlayan ve uzaktan çalışma konusuna oldukça mesafeli olan ABD’li dev banka Goldman Sachs, çalışanların ev rahatlığından kopup ofise gelebilmeleri için çeşitli teşvikler hazırladı.

‘Ofise dönüş’ savunusunun başını çeken banka, pandemi nedeniyle uzaktan çalışan ve ofise geri dönecek personelini teşvik için ücretsiz kahvaltı, öğle yemeği ve dondurma vermeye karar verdi.

YEMEK ŞİRKETLERİ: YENİDEN DÖNÜŞÜN PARÇASIYIZ

Yemek şirketi Compass Group’un Birleşik Krallık ve İrlanda genel müdürü Robin Mills, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Gıda, ofis hayatında artık çok daha merkezi bir rol oynuyor” dedi.

Mills, “Şirketler, insanları nasıl geri getireceklerini düşünmeye başladıkça, yeniden açılış konuşmalarının ve yeni dünyanın bir parçası olduk” ifadelerini kullandı.

REKLAM ŞİRKETİNDEN YEMEK HAMLESİ

Ünlü reklamcılık ve halkla ilişkiler şirketi Havas da ofis içi yemekler konusunda teşvikler yapan şirketlerden. Şirketin Londradaki baş yöneticisi Xavier Rees de ofiste olmanın gözle görülür bir şekilde daha iyi olduğunu belirterek, “Haftada beş gün değil ama kesinlikle eskisinden daha sık bir şekilde çalışanları karantinada keşfedilen yeni özgürlüklerden mahrum etmeden” geri dönüşü mümkün kılmak gerektiğini ifade etti.

Ofisindeki mutfak ve kafelere yaptığı yatırımları artıran Havas, ‘Sağlıklı Çarşamba’ ilan ederek Çarşamba günleri daha sağlıklı yemekler ve kültürel etkinlikler, tatiller ve dünya mutfaklarından ilham alan menülere yer vermeye karar verdi.

YEMEKLERİ BEDAVA YAPTILAR

Pandemiden önce Londra ofisinde sadece birkaç pound karşılığında sübvansiyonlu üç çeşit yemek sunan Janus Henderson isimli varlık yönetim şirketi de artık tüm yiyecekleri ücretsiz sağlamaya başladı.

Haftanın iki gününü ofiste geçirme konusunda genel bir kılavuz belirleyen varlık yönetimi grubunun şirket sözcüsü, “Gelecekteki çalışma modelimizin tam olarak ne olacağını söyleyemeyiz ancak ofisten ve uzaktan çalışmanın en iyi yönlerini korumak istiyoruz” dedi.

DEV ŞİRKETLERİN GERİ DÖNÜŞ TARİHLERİ ERTELENİYOR

Şirketler tüm bu planlamaları yapsa da pek çok şirket için kısa vadede geri dönüş olup olmayacağı hala belirsiz. Geçtiğimiz günlerde Microsoft, Google ve Facebook, ofislere dönüş için çalışanlarının aşılanmasını şart koşmuştu. Amazon ise çalışanlarından aşı olmalarını istemeyeceğini söylemişti. Ancak Amazon da ofise dönüş tarihini ertelediğini açıkladı. Amazon, ofis çalışanları için ofise dönüş tarihi olarak Ocak 2022’yi belirledi.

Teknoloji devi Apple da varyant endişesi nedeniyle eylül ayında gerçekleşmesi beklenen dönüş bir ay ertelenerek ekim ayına kaldı. Google, çalışanların ofise dönüşünü Ekim ayı ortasına çekerken, Lyft dönüş için Şubat 2022’yi işaret etti, Twitter halihazırda açtığı ofisleri yeniden kapattı.

BANKALAR GERİ DÖNÜŞÜ İSTİYOR

Teknoloji şirketleri geri dönüşleri erteleyip hibrit çalışmaya geçerken bankalar ofise dönüş konusunda daha agresif. Bank of America, aşılı personelin dönüşüne öncelik verileceğini ancak Eylül’den itibaren tüm personeli çağıracağını açıkladı. Üst düzey yöneticiler ise ofise dönerek çalışmaya başladı.

JPMorgan da ofislerini doldurmaya başlayan şirketler arasında. Firma personellerine gelecek aydan itibaren dönüşe hazırlık yapmaları gerektiğini söyledi.

Goldman Sachs CEO’su David Solomon ise dönüşün en hararetli savunucusu. Solomon, uzaktan çalışmanın üretkenliğe yardımcı olmadığı görüşünde.

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