Dev şirketten Corona kararı! Yüzde 50’ye kadar azaltılıyor

Lufthansa Group, Covid-19 olarak da bilinen Corona virüsünün yayılması ve rezervasyonlardaki sert düşüşün yanı sıra, çok sayıda uçuşun iptali nedeniyle olağanüstü bir dönüm yaşadıklarını belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada talebin daha da azalması nedeniyle kapasitelerini yüzde 50’ye kadar azaltacaklarının bilgisi yer aldı.

Uçuş kapasitesinin azaltılması, Lufthansa’ya bağlı diğer uçak şirketleri için de geçerli olacağının altı çizildi.

Söz konusu tedbirin, talepteki düşüşün finansal sonuçlarını azaltmaya dönük olduğu belirtilirken, personel alanında kemer sıkma önlemlerinin yanı sıra malzeme maliyetlerini, proje bütçelerini ve diğer likidite önlemlerinin alındığı da ifade edildi.

Açıklamada ise alımların durdurulduğu belirtilirken, ücretsiz izin ve yıllık izin kullanılması için çalışanların teşvik edildiği de aktarıldı. İHA

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