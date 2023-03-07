Dev transfer hamlesi! Fenerbahçe’nin listesindeydi Galatasaray devreye girdi!

İngiliz basını, Bundesliga’da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız orta saha için Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rekabet halinde olduğunu yazdı.

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosunda yapılanmaya gitti. Sarı-lacivertliler takviyelerini devre arası transfer döneminde de sürdürürken; Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir’i renklerine bağladı.

Teknik direktör Jorge Jesus’un sezon sonunda sözleşmesi bitmesine karşın, deneyimli çalıştırıcının Fenerbahçe’de kalıp kalmayacağı hala netlik kazanmış değil. Kanarya buna karşın transfer harekatına devam ederken, orta saha bölgesini güçlendirme kararı almıştı.

Sarı-lacivertlilerde gündeme ise Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mahmoud Dahoud’u girmişti. Sarı-siyahlıların sportif direktörü Sebatian Kehl oyuncunun son durumuyla ilgili, “Mahmoud’la çok açık ve dürüst bir şekilde konuştum. Onun sözleşmesini gelecek yaz uzatmayacağımızı ifade ettim.” dedi.

6 YILDIR DORTMUND FORMASI GİYİYOR

6 yıldır Dortmund forması giyen Suriye asıllı Alman oyuncu, sözleşmesinin bitmesine 6 aydan az bir süre kaldığı için herhangi bir takımla ön sözleşme imzalama hakkı bulunuyor.

Fenerbahçe’nin 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği bilinirken, İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınından Sky’ın haberine göre; Mahmoud Dahoud’la 10 takım birden ilgileniyor.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Suriye asıllı Alman oyuncusu isteyen kulüpler arasında Galatasaray da bulunuyor. Haberde Leicester City, Betis, Sevilla, Napoli, Milan, Roma, Arsenal, Fenerbahçe ve Atletico Madrid’in ilgilendiği oyuncu için Galatasaray’ın da devrede olduğu yazıldı.

Bu sezon Alman ekibinde toplamda 7 maça çıkabilen Mahmoud Dahoud, 288 dakika süre alabildi. Sahada kaldığı süre boyunca gol veya asist katkısı ise yapamadı.