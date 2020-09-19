DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fırat: Ülkeniz için çaba sarf etmelisiniz

(Fotoğraflar: Zekeriya ALBAYRAK)

Geçtiğimiz yıl vefat eden AKP’nin kurucu isimlerinden Dengir Mir Mehmet Fırat’ın kızı Münevver Helün Fırat (45), DEVA Partisi’ne kurucu oldu ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Bir dönem AKP’nin kadın kollarında görev alan Helün Fırat, babasının kullandığı ofiste ‘Dengir Mir Mehmet Fırat’ isminin arasındaki koltukta sorularımızı yanıtladı:

– 1975 Mersin’de doğdum. İlkokul, liseyi Mersin’de okudum. Kız kardeşim (Neval) en iyi arkadaşım. Lisede, ‘Babamın okuduğu okulda okumak istiyorum’ dedim. Tevfik Sırrı Gür Lisesi’ne gittim. Benim karakterimin babamla ortak olduğu çok nokta var.

– Siyasete ilk AK Parti Kadın Kolları’nda girdim. 2013’e kadar görev yaptım. Siyasete ara verdim. STK’larda da yer aldım. Ali Babacan’la AK Parti’de iken tanışıyorduk. Bana, parti programına katkı yapıp yapmayacağımı sordu. Kabul ettim, daha sonra kurucu oldum. İçinde yaşadığınız ülke ve şehir için çaba sarf etmeniz gerekiyor. Başarılı olursunuz, olmazsınız onlar ayrı. Çabanızın olması lazım. Ben elimden geleni yaptım, iç huzuruna sahip olmak gerekir.

‘DOĞU KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ DAHA FAZLA’

Alman anne ve Kürt bir babanın çocuğu olan Fırat, “Kendinizi nasıl hissediyorsunuz, derseniz; Doğu kültürünün etkisi daha fazla” diye tarif ediyor. Mersin’de doğmuş ama fahri Mardinli görüyor kendini. 2007’den itibaren 13 yıl boyunca Mardin’de film festivali düzenledi. İlk festivali öncesi yaşadığı heyecanı Fırat, “Eski sinemalardan birinin 35’lik makinasının Kızıltepe’nin köyünde olduğunu öğrendik. Gittik, kümeste bulduk. Makinayı çıkarıp temizledik. Bir araca yerleştirdik, açık havada ilk filmlerimizi gösterdik, çok ilgi gördü” diye anlatıyor.

ANNEMLE BABAMINKİ GERÇEK AŞK HİKAYESİ

1971’de genç bir avukat olarak Almanya’ya giden Dengir Fırat, Berlin sokaklarında Kristen’le karşılaşıyor. Helün Fırat, “Annem ile babamın karşılaşması gerçekten bir aşk hikayesi. Babam Türkiye’ye dönüyor, mektuplaşmaya başlıyorlar. Sonra babam evlenme teklif ediyor, annem cesurca bir kararla, işini bırakıyor. Ailesine kararını söyleyerek Mersin’e geliyor ve evleniyorlar” diye anlatıyor.

KENDİ BİBERİMİ EKİYORUM

Helün Fırat, “Toprakla ilgilenmeyi, bahçe işlerini seviyorum. Domates, biber, kendi yiyeceğim şeyleri ekmek hoşuma gidiyor. Ayaş tarafında küçük bir bahçem var. Her bahar, atalık tohumu alır, ekimini yaparım. Babamın çiftçilik tarafını da almışım. Avukat olmasına rağmen çoğu zaman ‘çiftçiyim’ derdi” diyor.