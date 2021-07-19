DEVA Partisi genel başkan yardımcısı istifa etti

Ali Rıza Babaoğlan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla DEVA Partisi’ndeki görevlerinden istifa etti. Babaoğlan, açıklamasında şunları belirtti:

* 12 Nisan 2021 tarihinde DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi’nde aktif olarak devam eden Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurucular Kurulu Üyeliği görevlerimden istifa ettiğimi yüm kamuoyumuz ile paylaşmak isterim.

* Bugüne kadar birlikte emek harcadığımız DEVA Gönüllüsü arkadaşlarıma, memleketim Mersin başta olmak üzere tüm parti teşkilatlarına teşekkür eder, başarılar dilerim.

ALİ RIZA BABAOĞLAN KİMDİR?

1986 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. Mersin 3 Ocak İlköğretim Okulu ve Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi’nde eğitim almıştır. Başkent Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği Lisans eğitimini tam burslu olarak kazanmış ve tamamlamıştır.

Dünyaca ünlü global bir organizasyon olan Junior Chamber International (JCI) tarafından 2009 yılında ”Türkiye’nin On Başarılı Genci (TOYP)” ödülüne layık görülen Babaoğlan, 2008 yılında IBM tarafından ”En İyi 75 Mühendislik Öğrencisi” arasına seçilerek IBM Zurich Araştırma Merkezi’nde özel bir inovasyon eğitimine davet edilerek katılmıştır. Babaoğlan Türkiye’yi 2008 yılında Avrupa Bilişim ve Beceri Olimpiyatları’nda Hollanda’da temsil etmiştir.

Sosyal sorumluluk tarafında da çalışmalarına devam ederek Yeni Bir Lider Derneği’nde genç profesyoneller ile üniversite öğrencilerinin liderlik çalışmalarına destek olan Babaoğlan, öğrenciliği döneminde de Birleşmiş Milletler Gönüllüsü olarak İtalya’nın Spoleto ve Kenya’nın Nairobi ile Mombasa şehirlerinde UNDP Millennium Development Goals programı için gönüllü çalışmalar yürütmüştür.

Son olarak İrlanda’nın Dublin şehrindeki LinkedIn’in Avrupa merkez ofisinde yürüttüğü LinkedIn’in Türkiye Bölge Direktörlüğü görevinin öncesinde IBM Türkiye ve SAP Türkiye’de görevler almış, Microsoft Türkiye’de öğrenci çalışan olarak çalışmalar yapmıştır.

2015 yılından bu yana kurmuş olduğu şirketiyle Avrupa, Ortadoğu ve Afrika odaklı girişim fonlaması, yatırım ve yatırım yönlendirme alanlarında Türkiye’de önemli teknoloji girişimlerine destek sunmuş ve yatırımcı ortak olarak dahil olmuştur.

Bugüne kadar Türkiye’deki 40’dan fazla üniversitede 4.000’den fazla öğrenciyle farklı etkinlikler kapsamında bir araya gelerek konuşmalar yapan Ali Rıza Babaoğlan, uluslararası anlamda Lviv’de gerçekleştirilen IT ARENA, Beyrut’ta gerçekleştirilen ARABNET, Kahire’de gerçekleştirilen RISEUP SUMMIT, Hamburg’da gerçekleştirilen NEXT gibi etkinliklere davetli konuşmacı olarak katılmış ve konuşmalar yapmıştır.

İlginizi Çekebilir Esnaf ile Ali Babacan arasında dikkat çeken diyalogİlginizi Çekebilir Ali Babacan’dan ‘erken seçim’ yorumu…