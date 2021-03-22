DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Aksaray Merkez İlçe 1. Olağan Kongresi'ne katıldı

AKSARAY (AA) – Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ekonominin de, kalkınmanın da zenginleşmenin de temelinde hukuk, insan hakları ve demokrasi vardır. O temel sağlam atılmazsa üzerine düzgün bir ekonomiyi inşa edemezsiniz." dedi.

Babacan, Aksaray Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen, partisinin Aksaray Merkez İlçe 1. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, dinamik ve genç bir ekiple yola çıktıklarını, kısa bir süre içinde teşkilatlanmalarını tamamlayarak Aksaray kongresini yapacaklarını söyledi.

Türkiye'de hukukun üstünlüğü tesis edilmesi gerektiğini savunan Babacan, şöyle konuştu:

"Olmayacak, dedik ve maalesef olmuyor. Ekonominin de kalkınmanın da zenginleşmenin de temelinde hukuk, insan hakları ve demokrasi vardır. O temel sağlam atılmazsa üzerine düzgün bir ekonomiyi inşa edemezsiniz. Bizi tabii ki takip ediyorlar, duyuyorlar ve görüyorlar. Kulaklarında kaldığı kadar da söylediklerimizi ara ara tekrar ediyorlar. Geçtiğimiz hafta cuma günü gecenin bir yarısı alınan kararlara bir bakalım. Hem insan hakları alanında hem de ekonomi alanında ihlaller ardı ardına gelmeye başladı. Reform falan hepsi bir anda buharlaştı. İnsan haklarıymış, özgürlüklermiş ayaklar altına alınarak çiğnenmeye başladı."

Tüm dünyada İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ve imzalanan temel insan hakları belgesinin yok sayılamayacağını belirten Babacan, "Bu iptal tek bir imzayla yapılıyor. Uluslararası sözleşmeler nasıl yapılır? Taraflar arasında uzun uzadıya müzakere edilir. Bütün teknik bürokratik süreçler tamamlanır. Ondan sonra bu sözleşme TBMM'ye gelir. Dış İlişkiler Komisyonu'nda madde madde masaya yatırılır ve komisyondan geçer, genel kurula gelir. 600 milletvekilinin oyuyla kabul edilir. Ondan sonra da hükümet bunu yürürlüğe sokar. Basit bir süreç değil, yüzlerce kişinin süzgecinden geçer. 30'dan fazla ülkenin ortak değer olarak kabul ettiği bütün bu ilkeler tek bir kişinin imzasıyla yok sayılamaz. Böyle bir hukuk kuralı yok." ifadelerini kullandı.

Babacan, "Ekibimizle birlikte bu ülkeyi refaha çıkartırız. 2008-2009'da bütün dünya ekonomik krizle kavrulurken, komşumuz Yunanistan'dan İtalya'ya, Portekiz'den İrlanda'ya yani hepsi borcunu ödeyemez duruma düşmüşken, Türkiye bu krizden sıyrılıp çıktı. Biz bunu yaptık. En az 2 defa bu ülkeyi çok kötü durumdan çektik ve çıkardık. Çok da hızlı yaptık. Bütün bu olanlara ve zorluklara rağmen bu ülkeyi içine düştüğü çukurdan çok hızlı bir şekilde çıkarırız, inanın bir kabustan uyanma hızıyla bu ülke düzelir. Biz bunu yaparız. Sebebi çok basit, bu ülkenin problemlerinin kaynağında kötü yönetim var."

Kongreye, Babacan'ın yanı sıra bazı genel başkan yardımcıları, il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri de eşlik etti.

Tek liste ile yapılan seçimde, mevcut başkan Sadi Öztürk, yeniden DEVA Partisi Aksaray Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.