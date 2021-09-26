DEVA Partisi ilçe başkanının aracına silahlı saldırı

Geçtiğimiz hafta İstanbul Arnavutköy ilçe binasına silahlı saldırı düzenlenen DEVA Partisi’nde bu kez ilçe başkanı hedef alındı. İzmir’de DEVA Partisi’nin Kiraz İlçe Başkanı Hakkı Sab’ın aracına silahlı saldırıda bulunuldu.

DEVA Partisi’nin Kiraz İlçe Başkanı Hakkı Sab’ın aracına silahlı saldırıda bulunulduğu öğrenildi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “İzmir’de Kiraz İlçe Başkanımızın aracına yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Olayın faillerinin en kısa sürede tespit edilip yakalanmasını temenni ediyorum. Kiraz İlçe Başkanımız Hakkı Sab başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun” mesajı paylaştı.

DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen de “İzmir’de Kiraz İlçe başkanımızın aracına silahlı saldırı girişiminde bulunulmuştur. Yapılan bu saldırıya yüksek sesle karşı çıktığımızı ve bu saldırıyı yapanların / yaptıranların maksat ve gayelerinin açığa çıkartılması için çalışacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz” açıklamasında bulundu.

İSTANBUL’DA İLÇE BİNASINA ATEŞ AÇILMIŞTI

DEVA Partisi’nin İstanbul’da Arnavutköy İlçe Başkanlığı binasına geçtiğimiz salı günü gece saatlerinde silahlı saldırıda bulunulmuştu. Meydana gelen olayda parti binasının camlarında hasar oluşurken can kaybı veya yaralanma meydana gelmemişti.

DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı’na düzenlenen silahlı saldırının failleri olduğu değerlendirilen 2 şüpheli saldırının ertesi günü yakalanmıştı. Şüphelilerden birisinin 39 ayrı suçtan, diğerinin 5 ayrı suçtan kayıtları bulundukları ortaya çıkmıştı.

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