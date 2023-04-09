DEVA Partisi milletvekili aday listesi açıklandı

Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın yarışacağı seçimde CHP, AKP, HDP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nin ardından DEVA Partisi de aday listesini açıkladı.
“14 MAYIS’TA TÜM TÜRKİYE KAZANACAK”
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, milletvekilleri adaylarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
“14 Mayıs’ta tüm Türkiye kazanacak” diyen Babacan, “Milletvekili adaylarımız; ülkemiz için, partimiz için, ittifakımız için hayırlı olsun. Aday olan tüm arkadaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza seçim çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
DEVA Partisi; Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Mersin, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat, Zonguldak’tan aday gösterdi.
Bu sabah adayları duyuran CHP, listeleri YSK’ya teslim etmişti.
İşte DEVA Partisi’nin milletvekili adayları:
Sadullah Kısacık – Adana – 4. Sıra
Sadullah Ergin – Ankara 1. Bölge – 4. Sıra
İdris Şahin – Ankara 2. Bölge – 2. Sıra
Burak Dalgın – Balıkesir – 3. Sıra
Ali İhsan Merdanoğlu – Diyarbakır – 2. Sıra
Celal Zunguldak – Erzurum – 3. Sıra
Ahmet Yıldız – Elazığ – 3. Sıra
Ertuğrul Kaya – Gaziantep – 3. Sıra
Yusuf Aslan – Iğdır – 1. Sıra
Elif Esen – İstanbul 1. Bölge – 7. Sıra
Hasan Karal – İstanbul 1. Bölge – 8. Sıra
Evrim Rızvanoğlu – İstanbul 2. Bölge – 8. Sıra
Mustafa Yeneroğlu – İstanbul 3. Bölge – 6. Sıra
Medeni Yılmaz – İstanbul 3. Bölge – 10. Sıra
Seda Kaya Ösen – İzmir – 6. Sıra
İrfan Karatutlu – Kahramanmaraş – 2. Sıra
Burhan Bahadır Özsoy – Kayseri – 3. Sıra
Selma Aliye Kavaf – Manisa – 4. Sıra
Mehmet Emin Ekmen – Mersin – 3. Sıra
Umut Dayanan – Siirt – 1. Sıra
Serdar İnce – Sivas – 2. Sıra
Ahmet Tüysüz – Şanlıurfa – 3. Sıra
Cem Avşar – Tekirdağ – 3. Sıra
İsmail Yılmaz – Yozgat – 3. Sıra
Doğa Şanlıoğlu – Zonguldak – 3. Sıra