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9 Nisan 2023
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DEVA Partisi milletvekili aday listesi açıklandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın yarışacağı seçimde CHP, AKP, HDP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi’nin ardından DEVA Partisi de aday listesini açıkladı.

“14 MAYIS’TA TÜM TÜRKİYE KAZANACAK”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, milletvekilleri adaylarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

“14 Mayıs’ta tüm Türkiye kazanacak” diyen Babacan, “Milletvekili adaylarımız; ülkemiz için, partimiz için, ittifakımız için hayırlı olsun. Aday olan tüm arkadaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza seçim çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi; Adana, Ankara, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Mersin, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat, Zonguldak’tan aday gösterdi.

Bu sabah adayları duyuran CHP, listeleri YSK’ya teslim etmişti.

İşte DEVA Partisi’nin milletvekili adayları:

Sadullah Kısacık – Adana – 4. Sıra

Sadullah Ergin – Ankara 1. Bölge – 4. Sıra

İdris Şahin – Ankara 2. Bölge – 2. Sıra

Burak Dalgın – Balıkesir – 3. Sıra

Ali İhsan Merdanoğlu – Diyarbakır – 2. Sıra

Celal Zunguldak – Erzurum – 3. Sıra

Ahmet Yıldız – Elazığ – 3. Sıra

Ertuğrul Kaya – Gaziantep – 3. Sıra

Yusuf Aslan – Iğdır – 1. Sıra

Elif Esen – İstanbul 1. Bölge – 7. Sıra

Hasan Karal – İstanbul 1. Bölge – 8. Sıra

Evrim Rızvanoğlu – İstanbul 2. Bölge – 8. Sıra

Mustafa Yeneroğlu – İstanbul 3. Bölge – 6. Sıra

Medeni Yılmaz – İstanbul 3. Bölge – 10. Sıra

Seda Kaya Ösen – İzmir – 6. Sıra

İrfan Karatutlu – Kahramanmaraş – 2. Sıra

Burhan Bahadır Özsoy – Kayseri – 3. Sıra

Selma Aliye Kavaf – Manisa – 4. Sıra

Mehmet Emin Ekmen – Mersin – 3. Sıra

Umut Dayanan – Siirt – 1. Sıra

Serdar İnce – Sivas – 2. Sıra

Ahmet Tüysüz – Şanlıurfa – 3. Sıra

Cem Avşar – Tekirdağ – 3. Sıra

İsmail Yılmaz – Yozgat – 3. Sıra

Doğa Şanlıoğlu – Zonguldak – 3. Sıra

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