DEVA Partisi’nden Bakan Yanık’a Altılı Masa yanıtı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın sosyal yardımlarla ilgili Altılı Masa ve Ali Babacan’ı hedef alan açıklamalarına DEVA Partisi’nden yanıt geldi.

Mert ÖZ

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan‘ın açıklamalarına yönelik iddialarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a yanıt verdi.

“VATANDAŞLARIMIZIN ONURUNU SİZE ÇİĞNETMEYECEĞİZ”

İdris Şahin, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

* “Sayın Bakan kurumunun ne yaptığını ve bizim açıkladığımız eylem planımızda yer alan çözümlerimizi tam olarak bilmiyor olabilir, kendisini aydınlatayım:

* Siz, sosyal yardım almak için size başvuranların bunu hak edip etmediğini tespit etmek için evlere gidiyorsunuz. Vatandaşı muhtaç hale getirdiğiniz yetmedi, kapı kapı süründürüyorsunuz, bir de evine gidip doğru söyleyip söylemediğini tüm mahalleye duyurarak kontrol ediyorsunuz. Vatandaşlarımızın onurunu size çiğnetmeyeceğiz.

* Görevlendireceğimiz sosyal hizmet uzmanları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit edeceğiz. Devlet kapısında süründürmeyeceğiz. Ailelerin refahını yakından takip edecek, karşılaşılabilecek sosyoekonomik problemlere; hızlı ve etkili müdahale edeceğiz. Bu sayede insan onuruna yaraşır şekilde ve yeterli düzeyde hane bazlı asgari gelir desteği uygulamasını hayata geçirmiş olacağız.”

“ÜLKEMİZDEKİ YOKSUL SAYISINI ARTIRDINIZ”

* Siz, gelir ve servet dağılımdaki adaletsizliklerle ülkemizdeki yoksul sayısını arttırdınız, sosyal yardıma muhtaç kesimlerin büyümesine sebep oldunuz. Biz, sosyal yardım alan yurttaşlarımızın yoksulluk sarmalından kurtulabilmeleri için ‘özel istihdam programı’ uygulayacağız.

* Siz yardımlarla vatandaşı kendinize bağlayarak oy toplamaya çalışıyorsunuz. Bizim ise asıl hedefimiz; özel istihdam programını uygulamaya koyarak sosyal yardım alan yurttaşlarımızın yoksulluk sarmalından kurtulabilmelerini sağlamaktır.

* Bu arada, mavi yelekliler projemizi de beğenip ‘kırmızı yelekliler’ uyarlaması yapmanıza da şaşırmadık. Kopya çekilmesinden memnunuz…”

NE OLMUŞTU?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ‘Sosyal Politikalar Eylem Planı’na ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Aile Sosyal Destek Uzmanlarımız gidip vatandaşın kapısını çalsınlar. Devlet; vatandaşına ulaşsın istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

O açıklamalara Bakan Derya Yanık şöyle yanıt vermişti:

* “Altılı masada yer alan herkesin taktiği bu demek ki. Var olan hizmetleri hiç yokmuş gibi yapacağını vaat etmek… Sayın Babacan’ın bahsettiği programın adı Aile Sosyal Destek Programı yani kısaca ASDEP. Biz onlara ‘kırmızı yelekliler’ diyoruz. Bizim süper kahramanlarımızdan bir grup.

* ASDEP 2017 yılından bugüne yaklaşık 4.2 milyon hane ziyareti gerçekleştirdi. Henüz Ali Babacan’ın hanesine gitmemiş olabilirler. Ama Sayın Babacan hiç endişe etmesin, 26 milyon hanenin hepsinin kapısını çalacağız. İhtiyacı olan hizmete kendisini de yönlendireceğiz. Bakalım Sayın Babacan ya da altılı masa önümüzdeki günlerde, hayata geçirilmiş hangi hizmetimizi vatandaşlarımıza vaat edecekler? Merakla bekliyoruz.”

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