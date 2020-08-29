Devamı gelecek! 29 Ağustos 2020 Çalar Saat Hafta Sonu

Siyasette gerilim! 29 Ağustos 2020 Çalar Saat Hafta Sonu ekstra videolar yayında hemen izle! Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler Çalar Saat Hafta Sonun'da! Hafta içi meydana gelen tüm olayları özetleyen ve canlı bağlantılarla süslenen "Çalar Saat Hafta Sonu" Her Cumartesi ve Pazar 08.30'da FOX'ta! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
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