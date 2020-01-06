Deve idrarı şifalıdır’ diyen Ebubekir Sifil: ‘Erkeğin birden fazla eşi olabilir’

Yalova Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil, bir erkeğin farklı illerde evi ve eşi olabileceğini, bu durumun ‘meşru’ olduğunu öne sürdü.

Deve idrarı şifalıdır’ diyen Ebubekir Sifil: ‘Erkeğin birden fazla eşi olabilir’

Yalova Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil, bir erkeğin farklı illerde evi ve eşi olabileceğini, bu durumun ‘meşru’ olduğunu öne sürdü.

“Bir adam var, işi gereği çok geziyor. İstanbul, Ankara, Adana, Bursa geziyor adam, işi bu. Bu adamın İstanbul’da da evi var, Ankara’da da evi var. Buralarda gittiği yerlerde evlendiği hanımlar var. Gittiği zaman orada kalıyor. Bunların her biri onun meşru hanımı. Bu adamın evi var, çoluk çocuğu var. Bu bir nikah. Bazen öyle olur ki Ankara’ya 3 ay, 5 ay uğrayamaz. Bu nikahı düşürmez. Meşru bir evlilik bu. Sadece bizim yerleşik hayatımız bir tane evi var, işi orada eşi orada. Bu biraz farklı bir şey. Adamın bir tane evi yok. İşi gereği çok geziyor. Arap ülkelerinden bazılarında bu yaygındır. Bunun müt’a ile hiçbir alakası yok. Bu müt’a nikahıdır diyorlarsa ya bilmiyorlar ya üçkağıt yapıyorlar.”

“DEVE SİDİĞİ ŞİFALIDIR” DEMİŞTİ

Ebubekir Sifil, geçtiğimiz yıllarda, katıldığı bir programda, deve idrarı içmenin şifalı olduğunu söylemiş, Prof. Dr. Caner Taslaman ise canlı yayında deve idrarı ikram etmişti.

Sifil ise, damızlığa çekilmiş develerin idrarını içmenin faydalı olduğunu söyleyerek deve idrarını içmeyi reddetmişti.