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25 Nisan 2023
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Devenin çocuğu ensesinden yakaladığı anlar kamerada

Alaturka Online
Alaturka Online


Alınan bilgiye göre, Çamlık Parkı içinde, hayvanat bahçesine ailesiyle gelen 8 yaşındaki Irak uyruklu Basım Osamah, buradaki hayvanları izlemeye başladı.

Boynunu uzatan deve, ağzıyla çocuğu ensesinden yakalayıp havaya kaldırdı.
Durumu fark eden babası, çocuğu yakalayıp devenin ağzından kurtardı.

TABURCU EDİLDİ

Çocuk, çağrılan ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürüldü. Boynu ile başı arasında yumuşak doku zedelenmesi tespit edilen çocuk, tedavinin ardından taburcu edildi.

Çocuğun deve tarafından havaya kaldırıldığı anlar, başka bir ziyaretçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu arada hayvanat bahçesi yetkilileri, devenin bulunduğu bölümdeki çitlerin boyunu uzattı. (AA)

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