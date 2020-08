Devin Booker öyle bir basket attı ki… Suns Twitter ismini değiştirdi!

NBA’de Devin Booker fırtınası esiyor. Geri dönen NBA formatına, playoffa katılmak için en az iddialı takımlardan biri olarak başlayan Phoenix Suns, Booker liderliğinde bir mucizeye adım atmaya yaklaştı. NBA yeniden başladıktan sonra 6 maçını da kazanan Suns’da Booker 30.3 sayı ortalamayla oynuyor. Yeni formatta 9’uncu olan takım da 8’inci ile kısa bir seri oynayacak ve playoffu hak edecek takım belli olacak.

Booker dün gece de Oklahoma City Thunder karşısındaki 128-101’lik galibiyetin mimarıydı. 35 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist üreten genç oyuncunun orta sahadan attığı basket de günün en çok konuşulan hareketlerinden biri oldu.

Book said “Nah, i’ll just shoot it from here”

Now known as “LOGO BOOK” pic.twitter.com/q93ePmL3vE

— 6-0 (@Suns) August 10, 2020