Devlet 75 milyon, aday 4 bin lira zarar etti

KPSS sınavının iptalinin maliyeti hesaplandı. Devletin 75 milyon lirası iptal edilen sınav ile çöpe giderken, aday başına maliyet 4 bin lirayı buluyor.

Saygı ÖZTÜRK

KPSS sorularının bir test kitapçığında aynen yer alması sınavlara gölge düşürdü ve yüzbinlerce genci hüsrana uğrattı. Devletin milyonlarca lirası iptal edilen sınav ile çöpe giderken sınavın adaylara maliyeti ise 4 bin lirayı buluyor.

KPSS’ye 1 milyon 400 bin adayın katıldığı belirtiliyor. Bir sınav merkezi için 3 bin 546 lira bina yöneticilerine ödeniyor. Ülke genelinde 4 bin 600 binada sınav yapıldığı için ödeme tutarı 16 milyon 311 bin 600 liraya ulaşıyor. SÖZCÜ’nün görüştüğü uzmanlar, gözetmen ücretini 21.000.000 TL, soru kitapçığı ve optik okuma maliyetini 28.000.000 TL olarak hesapladı. ÖSYM’nin sınavının yenileme maliyeti ise toplam 75 milyon lira. Çok sayıda öğrenci iptal edilen sınav için yaptıkları harcamaların kendilerine ödenmesi için yargıya başvurdu. KPSS hazırlık kursları 4.000 ile 1.750 lira arasında değişiyor. Yardımcı kitaplar 800 lira civarında. Yediiklim’in hazırlık kitapları bile 300-400 lira arasında satılıyor. Öğrencilerin yol parası bile kısa mesafelerde 90 liraya ulaşıyor.

Münir Çelik’e ait Yediiklim Eğitim Şirketi, 19 Nisan 2005’de 50 bin lira sermaye ile kuruldu. Sermayesi 2017’de 5 milyon liraya çıkartıldı.