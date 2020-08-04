Devlet 9 bin TL’yi ödeyemedi ‘nakdimiz yok’ yazısı gönderdi

Şehir hastanelerine oluk gibi para akıtılırken, kamu ve üniversite hastanelerinin tıbbi cihaz ve malzeme alacak parayı bulmakta bile zorlandıkları bildirildi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kamu ve üniversite hastanelerinin özel şirketlere olan ödeme günü geçmiş borçlarının 16 milyar lirayı aştığını, borç yükünün her geçen gün daha da arttığını söyledi.

RESMİ YAZI GÖNDERDİ

Devlete ait hastanelerin borç batağı içine sürüklendiğini ortaya koyan her gün yeni bir belgeyle karşılaştıklarını belirten Emir, devletin en son bir firmaya olan 9 bin liralık borcunu ödeyemeyip, “Tüm ödemeleri karşılayacak nakdimiz yok” yazısı gönderdiğini bildirdi.

Murat Emir, “Koskoca devlet 9 bin lira gibi bir borcu bile ödeyemeyecek duruma düşürüldü. Devlet, kasada nakit para olmadığını resmi yazıyla itiraf ediyor” dedi.

Emir, kamu hastanelerine tıbbı cihaz ve malzeme satıp parasını tahsil edemeyen özel bir şirkete Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi tarafından gönderilen resmi yazıyı SÖZCÜ aracılığıyla kamuoyuna açıkladı.

Hastanenin alacaklı firmaya gönderdiği yazıda kayıtlara göre, şubat başında devletten 13 bin lira civarında alacağı olan bu firmaya 3 bin 400 lira civarında bir ödeme yapıldığı belirtiliyor.

Geriye kalan 9 bin 700 lira civarındaki borcun ise vadesi geçtiği halde nakit durumunun olmaması nedeniyle ödenemeyeceği belirtilip alacaklıya ileriye dönük belirsiz bir tarih için sıra beklemesi öneriliyor.

HASTANELERİN KASASI BOŞALDI

Kamu ve üniversite hastanelerinin içine düştüğü nakit sıkışıklığını değerlendiren CHP’li Murat Emir, “Pandemi sürecini en başından beri sağlıklı bir şekilde yürütemeyen ve eline yüzüne bulaştıran Sağlık Bakanlığı, sürdürülebilir bir sağlık sistemi için hayati önem taşıyan tıbbi cihaz ve malzeme temininde de sıkıntılar yaşamaya başladı” eleştirisinde bulundu.

Emir, “Bu yazı, sağlık sisteminin iflas ettiğinin belgesidir. Sağlık Bakanlığı iflası adeta itiraf etmiştir. Kamu hastanelerinin kasası boşalmış, en basit sarf malzemelerini bile alacak kaynak kalmamıştır” dedi.