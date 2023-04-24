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24 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineDevlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun "Kürtler" ve "Alevi" videoları hakkında ilk kez konuştu.

Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu’nun “Kürtler” ve “Alevi” videoları hakkında ilk kez konuştu.

Alaturka Online
Alaturka Online

Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu’nun “Kürtler” ve “Alevi” videoları hakkında ilk kez konuştu.

Alaturka Online
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