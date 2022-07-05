Devlet Bahçeli, MHP’nin 2 kitabını tanıttı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi tarafından hazırlatılan ‘Geleceğin Ekonomi Vizyonu’ ve ‘Türk Kuşağı: Türkiye’nin Büyük Stratejisi’ kitaplarını tanıttı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, kitapların hazırlığı için emek veren hocalar ile partinin araştırma geliştirme (Ar-Ge) birimi çalışanlarına teşekkür etti.

“MUHKEM BİR GELECEĞİN KOORDİNATLARINI ÇİZMİŞTİR”

Bahçeli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

*Geleceğin Ekonomi Vizyonu; ekonomiye bakışımızı milli, manevi ve ahlaki açılardan temellendirip bir yol haritası belirlemiş bu kapsamda teorik ve politik öneriler ve önermeler setini ihtiva etmiştir.

*Ekonomik meselelere yeni bir yorum, yeni bir soluk getirilmiştir. Türkiye’nin Büyük Stratejisi ise; fikri tasavvurumuza gerçekçi, felsefi ve stratejik bir derinlik katmış önümüzdeki risk ve tehditleri sorumlu ve milli bir akılla ele alıp kapsamlı şekilde değerlendirerek muhtemel ve muhkem bir geleceğin koordinatlarını çizmiştir.

*Her 2 esere hakim olan müstesna analiz ve düşüncelerin, ülkemizin içinde bulunduğu yüksek mücadele ruhuna, parlak geleceğimizin inşa şuuruna, sorunlara karşı çare ve çözüm üretme arayışlarına muteber nitelikli destek sağlayacağından kuşkum yoktur, hayırlı olsun.

Bahçeli, MHP’nin Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile kitapları incelerken çekilen fotoğraflarını da paylaştı. (DHA)

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