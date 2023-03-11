Devlet Bahçeli’den AYM’ye çok sert ‘HDP’ tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Bahçeli’nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

*Biz böyle düşünürken AYM’nin HDP kararı bir gafilliktir. HDP’nin hazine yardımı alması yönünde oy çokluğuyla karar almıştır. HDP’nin kapatılması istemiyle AYM’de açılan dava devam ediyorken bu terör yatağının alacağı hazine yardımına 5 Ocak’ta bloke konulmuştu.

*Bu mahkeme, söz konusu blokeyi kaldırmış, HDP’ye hazinenin kasasını açmıştır. Bu hukuk skandalı olarak anılacak bir karardır.

*Mahkeme üyeleri vicdanlarının sesini değil, ihanetin sözünü dinlemiştir. HDP’nin sözlü savunması da ertelenmiştir. Hukukun siyasileştiğini iddia eden müfterilerin hiçbir eleştirisi duyulmamıştır.

*Çünkü işlerine geldi mi adalet var derler, gelmedi mi adalet ve hukukun rafa kaldırıldığını iddia edecek kadar ikiyüzlülüğün içine gömülürler.

*AYM, HDP’nin seçime girmesini kolaylaştırmış, açıktan tarafını belli etmiştir. Cumhur İttifakı’nın seçimlerden sonra yegane hedefi yeni anayasadır.

*Bu kapsamda AYM’nin yapısı kökten değiştirilmeli, bu mahkemenin kahredici mevcut yapısı bütünüyle tasfiye edilmelidir.

*Şu anki Anayasa Mahkemesi, Türk Milleti’nin mahkemesi değildir. HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı AYM Başkanı olursa biz bunu doğal kabul ederiz.