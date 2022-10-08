Devlet Bahçeli’den erken seçim açıklaması

MHP lideri Bahçeli, “Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Türkiye’nin şartlarında Meclis bir karar verir mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partilerle paylaşır ise belli bir kararı alır ve uygular ‘diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen Siyaset ve Liderlik Okulu 18. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.

Bahçeli’nin konuşmasının satırbaşları:

*Daha önce Başörtüsü konusunu çözmüş olan TBMM‘de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması, bu taşınmanın ötesinde bir tartışmaya sebep olması ülkemiz açısından üzücü olmuştur.

*Bugünkü TBMM’de Cumhur İttifakı’nın oluşturan partilerin istişaresi sonucunda bir metin TBMM’ye Anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elden gayreti gösterecek.

*Bu gayretin çerçevesinde de mecliste oluşan bütün siyasi partilerin bu hayırlı bir teşebbüsü ortaya koymuş olan Cumhurbaşkanımıza da onun yönetimini de saygı duyarak destek vermelerini de talep etmekte olduğumuzu belirtirim.

SEÇİMLERİN ERKENE ALINACAĞI İDDİASI

*Şu an için Türkiye’nin sorunlarının çok yoğunlaştığı bir ortamda seçimlerin erkene alınması tartışması siyaseten malzeme yapılmamalıdır.

*Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Türkiye’nin şartlarında Meclis bir karar verir mevcut yönetim böyle bir düşünceyi diğer siyasi partilerle paylaşır ise belli bir kararı alır ve uygular.

*Diyelim ki yarın gireceğiz seçimlere 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayları yok. Adaylarının olmadığı yerde gürültü yapmanın manası yok.

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