MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de düzenlenen MHP Grup Toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun hemen seçim çağrısına cevap verdi. Devlet Bahçeli DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da çok sert sözlerle hedef aldı. #devletbahçeli #hemenseçim #canlıyayın #kemalkılıçdaroğlu #alibabacan #ahmetdavutoğlu #erkenseçim #mhp #chp #gelecekpartisi #devapartisi #tbmm #meclistv #mhpgruptoplantısı #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Devlet Bahçeli’den ‘hemen seçim’ açıklaması! Kılıçdaroğlu ve Babacan’a sert sözler!