Devlet Bahçeli’den Lütfü Türkkan’a çok sert sözler!

Yazan:
Alaturka Online
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MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı grup toplantısında İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ı çok sert sözlerle eleştirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #Devletbahçeli #LütfüTürkkan #Mhpgruptoplantısı #İYİParti #MilliyetçiHareketPartisibaşkanı #Meralakşener #Kemalkılıçdaroğlu #CHP CumhuriyetHalkpartisi #haberler #Devletbahçelnesöyledi #gruptoplantısı #2023seçimleri #2023 #seçimlernezaman

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