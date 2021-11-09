MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı grup toplantısında İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ı çok sert sözlerle eleştirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #Devletbahçeli #LütfüTürkkan #Mhpgruptoplantısı #İYİParti #MilliyetçiHareketPartisibaşkanı #Meralakşener #Kemalkılıçdaroğlu #CHP CumhuriyetHalkpartisi #haberler #Devletbahçelnesöyledi #gruptoplantısı #2023seçimleri #2023 #seçimlernezaman
Anasayfa Alaturka Online Devlet Bahçeli’den Lütfü Türkkan’a çok sert sözler!