MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş anmasında yaşanan olaylara ilişkin, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur (Yavaş) Bey’in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir” dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #devletbahçeli #mansuryavaş #mhp #haber #gündem #polemik #sondakika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Devlet Bahçeli’den Mansur Yavaş’a gözdağı! “Bundan sonra dikkat etsin!”