Devlet Bahçeli’den Tamer Karadağlı’ya tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin oyuncu Tamer Karadağlı’yı arayıp tebrik ettiği duyuruldu. Karadağlı, Altın Portakal Film Festivali’nde Nihal Yalçın’ın konuşmasını bölmesi ve konuyla ilgili yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Tamer Karadağlı’yı arayıp tebrik ettiğini duyurdu. İsmail Özdemir, şu açıklamalarda bulundu:

* Sayın Genel Başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sn. Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sn. Karadağlı’yı tebrik etmişlerdir.

* Görüşmede Sayın Genel Başkanımız, Sayın Karadağlı’nın, Türk Milleti’nin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir.

* Sayın Genel Başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sn. Karadağlı’nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir.

“‘NİHAL YALÇIN’A PERVİN BULDAN, KAFTANCIOĞLU SAHİP ÇIKIYOR” DEMİŞTİ

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın, sahnedeki konuşması bitmeden kendisine ödül veren Tamer Karadağlı’ya “Artık sus’ mu diyorsunuz?” şeklinde tepki göstermişti.

Tepkiler üzerine Tamer Karadağlı bir televizyon programına telefonla bağlanarak, “Nihal Yalçın’a Pervin Buldan, Kaftancıoğlu sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli. Polisimize asker kurşun sıkan PKK’nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. ‘Öcalan’ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz’ diye” ifadelerini kullanmıştı.

Canan Kaftancıoğlu da Tamer Karadağlı’ya sosyal medya hesabından yanıt vererek sert eleştirilerde bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir Kaftancıoğlu’dan Tamer Karadağlı’ya sert sözler İlginizi Çekebilir Tamer Karadağlı: Gittiğime pişman oldum