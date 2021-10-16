DEVLET BAHÇELİ’NİN KOMŞUSU İSYAN ETTİ ! AKP’Lİ MV. UCUZ OLANI ALIN DEDİ HALK SİNİR OLDU !





AKP'li vekil yüksek fiyatları böyle savundu: Pahalı olanı yemesinler o zaman

AKP Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, domates üzerinden marketlerdeki fiyatları eleştiren gazeteci İzzet Çapa'nın paylaşımına cevap verdi. AKP'li Özkaya, Çapa'nın 'gerçekleri çarpıttığını' iddia ederek "Pazarda en az 10-15 çeşit domates var. Nasıl ki 146.900 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar binek otomobil varsa 5 TL’den 20 TL’ye kadar domates de var…" ifadelerini kullandı.

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