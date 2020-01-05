Devlet betondan kazandı

Konut üreten TOKİ en kârlı KİT oldu. Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) kârlılık oranları giderek düşüp zararları katlanırken, kâr eden kuruluşların ilk sırasında ise 7.1 milyar lira ile TOKİ yer alıyor. Birçok KİT ise zararda sınır tanımadı. TCDD 2.5 milyar, BOTAŞ 2.4 milyar, EÜAŞ 1.6 milyar, Şeker Fabrikaları da 1.3 milyar liralık zarar ile rekor kırdı. TBMM’ye sunulan Sayıştay raporuna göre, kâr eden kuruluşlar arasında 7.1 milyar lira ile TOKİ, 5.7 milyar ile TPAO, 3.3 milyar ile Eti Maden İşletmeleri var. Zarar eden KİT’lerde ise ilk sıralarda madencilik faaliyetleri bulunuyor. TTK Kozlu, Amasra, Armutçuk, Karadon ve Üzülmez İşletmeleri yılı, milyonlarca lira zararla kapattı. 2017’de 565.5 milyon lira kâr elde eden TRT, bu kârını neredeyse sıfıra indirdi ve 2018’de sadece 10.6 milyon lira kâr elde edebildi. TÜRKSAT ise kârını katlayan kuruluşlar arasında yer aldı.

ZARARINI KATLAYANLAR

Bir önceki dönemde zarar edip de yeni dönemde zararı katlayan KİT kuruluşları da şunlar: – TCDD: 2017de 2 milyar lira zarar, 2018’de 2.5 milyar lira zarar – Şeker Fabrikaları: 2017’de 258.1 milyon lira zarar, 2018’de 1.3 milyar lira zarar – TCDD Taşımacılık: 2017’de 631.7 milyon lira zarar, 2018’de 924.6 milyon lira zarar.