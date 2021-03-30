Devlet cezaevlerinde kütüphane kuracak

Yazarımız Emin Çölaşan, mahkumların ‘kitap okumak istiyoruz’ talebini köşesinde dile getirip cezaevlerinin kitap ihtiyacının karşılanmasını için yetkililere seslenmişti. Bu çağrı 29 Mart – 4 Nisan Kütüphaneler Haftası’nda karşılık buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında, ceza infaz kurumlarında kütüphane kurulması için dün protokol imzalandı.

Ankara’daki Milli Kütüphane’de gerçekleşen törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katıldı. İki bakan, ‘Adalet Bakanlığı Cezaevleri Kütüphane Protokolü’ne imza attı.

ÖDÜL SİSTEMİ GELİYOR

Bakan Gül, daha önce kütüphaneden ödünç kitap alma süreci başlattıklarını belirtip yeni projeyi şöyle anlattı: “Bu uygulamada 15 gün süreyle kitap alınıyor ve tekrar iade ediliyor. Bugüne kadar 255 bin kitap, hükümlü ve tutuklular tarafından kütüphanelerden ödünç alındı. Bu protokol ile birlikte ceza infaz kurumu yerleşkelerinde halk kütüphanesi kurma çalışmaları başlatılmış olacaktır. Böylece hem görev yapan personelimiz ve aileleri hem de tutuklu ve hükümlüler cezaevindeki kütüphanelere kavuşmuş olacaktır. Hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması için eğitim öğretime desteğimiz devam etmektedir. Okuma alışkanlığı hususunda ödül yönetmeliğinde de düzenleme yapacağız.”

Kültür Bakanı Ersoy ise cezaevlerine kitap bağışı için vatandaşlara çağrıda bulunarak “Ankara Sincan ile Kayseri Bünyan Ceza İnfaz Kurumlarında kütüphane açma çalışmalarımızı başlattık. Bugün (dün) imzalayacağımız ek protokol bu anlamlı iş birliğini resmi olarak kayıt altına almış olacak” dedi.

İBB, Atatürk Kitaplığı’nı dijital platforma taşıdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kütüphaneler Haftası’nda Atatürk Kitaplığı’nı dijital erişime açtığını duyurdu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, “Atatürk Kitaplığı koleksiyonundaki 1 milyona yakın nadir eser sayfasına ve 1308 yayına rahatlıkla erişebilirsiniz. İBB olarak bir yandan yeni kütüphaneler yaparken diğer yandan dijital erişimi artırıyoruz” ifadelerini kullandı.