Devlet desteklerinden faydalanan veteriner, hayalindeki modern hayvancılık tesisini kurdu

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Eskişehir'de bir veteriner hekim, devletin sağladığı teşvik ve desteklerden yararlanarak, hayalini kurduğu modern hayvancılık tesisini 6 bin 500 metrekare kapalı alanda hayata geçirerek üretime başladı.

Veteriner hekim Gürkan İlhan (48), Ziraat Bankasından aldığı krediyle 2015 yılında Almanya'dan 120 büyükbaş hayvan getirterek, Kütahya-Eskişehir sınırındaki Sobran köyünde çiftlik kurdu.

Daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılık için verdiği desteklere ilişkin bilgi edinen İlhan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurarak yüzde 65'i hibe olan 1 milyon avroluk Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) desteği aldı. Söz konusu destekle tesisini 6 bin 500 metrekare kapalı alana ulaştıran İlhan'ın büyükbaş hayvan sayısı 400'e yükseldi.

İlhan, süt sığırcılığı ve besicilik yaptığı işletmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının ari hayvan işletmesi, buzağı, süt, süt analiz, kaba yem, gübre ve mazot desteklerinden faydalanarak işletmesini modernize etti.

Süt sağım ve buzağı besleme işlemlerininin tamamen robotik sistemle el değmeden yapıldığı tesiste günlük 4,5 ton süt elde eden İlhan, kendi damızlığını da yetiştiriyor.

İlhan, TKDK'ye Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurmak için yaptığı başvurunun kabulünün ardından çiftliğinin elektrik ihtiyacını buradan sağlamak için de çalışmalara başladı.

– "Hayalimdeki modern işletmeyi kurdum"

Gürkan İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri hayvancılık ve tarımla uğraştığını belirterek, yıllarca veteriner hekim olarak çalıştıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığının teşvik ve desteklerinden haberdar olduğunu ve hayatının seyrinin değiştiğini söyledi.

İnsanların köylerine dönmesinin Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu dile getiren İlhan, şöyle konuştu:

"Teşvik ve hibe destekleri sayesinde hayvancılık ve tarımı birleştirerek hayalimdeki modern işletmeyi kurdum. Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı teşvikleri öğrenmesem bu işe girmezdim. Burası 2014 yılında TKDK, IPARD desteğiyle kuruldu. Şu anda yatırımım 3 milyon avroya kadar ulaştı. Ziraat Bankasının kredisiyle Almanya'dan 120 baş hayvan getirdim. Şimdilerde yaklaşık 400 büyükbaş hayvana ulaştım. Süt sığırcılığı ve besicilik işine ağırlık verdim. Süt sağım ve buzağı besleme işlemleri robotik olarak yapılıyor. Böylece süt verimi ve damızlık verimi de arttı. Aldığım hibe sayesinde kurduğum çiftlikte el değmeden günlük 4,5 ton süt üretiyorum. Bir hayvancılık işletmesinin kuruluş amacı süt, et ve damızlık ihtiyacıdır. Burada üçünü de gerçekleştiriyorum. Damızlık düvelerimi pazarlayabilecek duruma geldim."

– "Hayvancılıkta, tarım ayağı gözardı edilmemeli"

İlhan, başarılı bir hayvancılık işletmesinin tarımla da uğraşması gerektiğini belirterek, hayvanları için kaliteli yem üretmek amacıyla 650 dekarda tarım yaptığını bildirdi.

Kaliteli yemle beslenen hayvanların sütünün de iyi olduğunu dile getiren İlhan, şunları ifade etti:

"Hayvancılık planlamasını yaparken, tarım ayağı gözardı edilmemeli. Hayvancılık yatırımını yaptıktan sonra bölgede hemen arazi baktım. Hayvancılıkta verim almak için yemi kendiniz üretmelisiniz. Mısır ve yonca gibi kaliteli kaba yemleri üretirseniz sağlıklı hayvanlara sahip oluyorsunuz. Yemi kendiniz üretirseniz piyasada meydana gelebilecek fiyat dalgalanmalarından da etkilenmezsiniz. 400 hayvanım için 650 dekar alanda yem üretiyorum. Kaliteli süt, et ve damızlıkla hayvancılıkta dışa bağımlılığın önüne geçilebilir."