Devlet eski bakanı İYİ Parti’den istifa etti

Meral Akşener’in, Altılı Masa’yı dağıtan açıklamalarının ardından İYİ Parti’den istifalar devam ediyor. 53’üncü dönem hükümetinde Devlet Bakanlığı yapan İYİ Partili İbrahim Yaşar Dedelek, kendisi, eşi ve kızıyla birlikte partisinden istifa ettiğini açıkladı.

AİLESİYLE BİRLİKTE İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili yaptığı ‘Noter masasına dönüşmüştür’ açıklamasının ardından, İYİ Parti Eskişehir teşkilatından bir istifa haberi geldi.

53’üncü dönem hükümetinde devlet bakanlığı yapan İbrahim Yaşar Dedelek partisinden istifa ettiğini açıkladı. Dedelek, “An itibarıyla Eşim Vasfiye Dedelek, kızım Aybike Dedelek Alpman ve şahsım Eskişehir İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunuyoruz” sözleri ile partisinden istifasını duyurdu.

ANAYOL HÜKÜMETİNDE DEVLET BAKANLIĞI YAPMIŞTI

1991 yılında DYP’den Eskişehir milletvekili seçilen İbrahim Yaşar Dedelek, 1995 yılında yeniden milletvekili seçilmiş ve Mesut Yılmaz’ın kurduğu ANAYOL hükümetinde devlet bakanlığı yapmıştı.

Dedelek, ANAYOL’un yıkılıp Refahyol’un kurulmasına karşı çıkarak ANAP’a katılmış ve 1999’da ANAP’tan Eskişehir milletvekili seçilmişti. 2007’de ANAP’dan istifa eden İbrahim Yaşar Dedelek, 2010 yılında MHP’ye katılmış, 2018 yılında da MHP’den istifa ederek İYİ Parti saflarında yer almıştı.